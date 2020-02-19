Тёплый ламповый. Модные тенденции в дизайне интерьера 2020

Мода на тот или иной стиль интерьеров формируется по-особенному. На неё влияют не только дизайнерские находки или изобретения новых материалов в индустрии, но и тесная связь с психологией человека. Поскольку дом — это "крепость", убежище от внешнего мира, то его устройство и оформление отражают состояние и настроение человека, по сути, его реакцию на происходящее. Этот феномен отлично прослеживается по тому, какие интерьерные стили главенствовали в разные годы. До экономического кризиса 2008-го преобладал хай-тек, а самым модным дизайнером мира был Карим Рашид и его психоделические проекты. Со временем тенденции изменились: когда набрали силу социальные сети и информационный шум возрос в разы, в моду вошли лаконичные стили интерьеров. Домашние пространства стали делать визуально чистыми, чтобы их владельцы могли восстанавливаться от вала событий и новостей. Ещё год назад главенствовал минимализм — скандинавский и японский.

"Когда заело тормоз и не можешь двинуться вперёд, попробуй дать задний ход. Часто это срабатывает" Генри Миллер, американский писатель

В этом году интерьерная мода снова меняется. Время ныне тревожное, происходят войны, катаклизмы и эпидемии, в будущем никто не уверен. Измученному от неопределённости человеку нужно тёплое, "ламповое" домашнее пространство. Убежищем в такой ситуации становится классический стиль — именно он входит в моду. Речь, однако, не идёт о помпезной классике минувших веков: в моде стили XX века, особенно популярны ретроэлементы из 1930-х и 1960-х годов. Парадоксальный и яркий пример — проект звёздного итальянского архитектора Паолы Навоне, которая оформила интерьеры семи заведений MacDonald’s во Франции в винтажном, уютном, почти домашнем стиле.

Одним словом, в моду возвращается забытое старое: шторы в цветочек, пушистые накидки на кресла, а также ретродекор: старые гобелены, статуэтки и кружева. Нынешняя ситуация особенна тем, что популярными становятся те вещи, которые ещё недавно считались замшелой стариной и безвкусицей. Наверняка какие-то из них громоздятся мёртвым грузом у вас на чердаке или в кладовке. Самое время их вынуть, отреставрировать и наслаждаться терапевтическим эффектом.

Ковровая бомбардировка

У такого объекта интерьера, как ковры, на постсоветском пространстве печальный имидж. Во времена СССР их активно покупали и вешали на стенах от безысходности, чтобы сделать дом теплее. В 1990-е появились паласы, которыми можно было полностью накрыть побитый временем пол квартиры, так что до сих пор они воспринимаются как грустное наследие тех времён. По этой причине современные украинские дизайнеры опасаются ковров и не включают в свои интерьеры.

Между тем ковры становятся одним из самых модных предметов в доме. Европейские производители создают коллекции в сотрудничестве со знаменитыми дизайнерами-предметниками. К примеру, много работает над коврами итальянка Патриция Уркиола, и её изделия далеки от прямоугольников с узором "вырви глаз", к которым мы привыкли. У европейцев ковры — это креативный предмет, он может быть разных форм, например, звёзд-многоугольников с объём­ными рисунками с 3D-эффектом. Производители привлекают ремесленников, ещё сохраняющих традиционные техники ткачества, а также экспериментируют с материалами и приёмами. К примеру, добавляют в ковры кожаные ленты и застёжки-молнии, чтобы их можно было разделять на сегменты.

Вот моя деревня

В городские интерьеры торжественно возвращается деревенский стиль, для которого характерно использование натуральных материалов, неглянцевых, шероховатых поверхностей, а также предметов, характерных для сельского уклада жизни. Этот стиль всплывает в списках тенденций регулярно, но дизайн-эксперты прогнозируют, что в будущем он станет одной из постоянных составляющих дома. Причина — в зашкаливающей урбанизации. По прогнозам ООН, к 2050 году 68% населения Земли будет жить в городах и 90% времени проводить в помещениях. Реакцией на это явление и становится деревенский стиль как попытка имитировать образ жизни, близкий к природе.

В этом году актуализируется далеко не весь набор приёмов, присущих деревенскому стилю. Входит в моду лишь один его элемент: плетёная мебель и декор из ротанга, разных видов лозы, а также бамбука. Это стулья с плетёными сиденьями, кресла-качалки, светильники, стеллажи. Если у вас нет кресла, оставшегося от дедушек-бабушек, то его можно купить на онлайн-платформах объявлений по сходной цене и отреставрировать.

Первобытный модерн





Для создания теплоты в интерьере есть классическое правило: нужно убрать острые углы. Поэтому отходят в прошлое минималистичные жёсткие линии диванов и кресел, а также зеркальные хромированные поверхности и лак. Им на смену приходит мебель пухлых форм. Стиль с закруглёнными, часто неправильными природными силуэтами называют "первобытный модерн" и подразумевают простой, даже наивный дизайн, вдохновлённый фольклором и традициями. В продвижении этого стиля ведущее место занимают украинские дизайнеры — именно на них ссылается авторитетный британско-американский ресурс Dezeen. Работы наших дизайнеров, таких как Слава Балбек, Рина Ловко или Виктория Якуша, знают и отмечают за рубежом за аутентичность и непохожесть на европейскую классику. В интерьерах всё больше ценится оригинальность, отход от массового дизайна, а в этом украинские дизайнеры очень хороши.

Потолочная артиллерия

Одной из самых горячих тенденций текущего года стали яркие, контрастные обои на потолке. Поскольку мебель и домашний текстиль в этом году делают яркими, принтованными и контрастными по цветовой палитре, то стены рекомендуют окрашивать в один, желательно светлый, тон. А чтобы сделать акцент в пространстве той или иной комнаты, дизайнеры рекомендуют поклеить какие-нибудь весёлые обои на потолок. Узоры могут быть разнообразные: цветочные или геометрические, под мрамор или гранит. Особенно хорошо этот приём срабатывает в "чердачных" помещениях, где крыша двускатная. Впрочем, к оклеиванию потолков нужно подходить деликатно и не переборщить, особенно в случае с нашими квартирами, где они часто с низкими потолками. В Украине их декор имеет неоднозначную репутацию — из-за многочисленных примеров натяжных потолков, сделанных некачественно и безвкусно.

Грета в доме

Дизайнеры и декораторы не остаются в стороне от экологического движения. До недавнего времени большинство из них призывали пользоваться не вредным пластиком, а натуральными материалами — в создании интерьеров это был консенсус. Однако, как и в других потребительских отраслях, в дизайне встал вопрос о том, сколько ресурсов расходуется на создание или добычу натуральных материалов. В то же время технологии продвигаются, и уже есть биопластики, созданные дёшево и экологично. Поэтому мнение профессионалов интерьерного рынка понемногу сдвигается в сторону экоэргономики: в тех случаях, где оправданно использование дерева и камня, берут эти материалы, а в других — незазорно использовать и их имитацию. Это, в частности, касается кухни, где рабочие пространства стремились сделать непременно мраморными. "Настоящий мрамор очень красивый, но люди уже не хотят беспокоиться о том, что на нём могут остаться пятна после готовки. На рынке есть множество имитаций мрамора — настолько качественных, что никто никогда о них не догадается", — рассказывает дизайнер Хилари Мэтт из Нью-Йорка. Так что можно отбросить ложный стыд и не опасаться подделок, если они свидетельствуют о вашей экосознательности.

Пространство драмы

Самые смелые интерьерные фантазии и эксперименты в нынешнем году можно воплощать в ванной — именно эта комната объявлена пространством драмы и творческого самовыражения хозяина дома. Если вы думаете, что это касается лишь огромных ванных комнат в загородных особняках, то ошибаетесь: чем меньше ванна, тем больше приветствуются эксперименты. Среди возможных решений — ванна чёрного цвета, фигурная плитка сложных, драматичных оттенков либо обои с перламутровым напылением. "Это создаёт в пространстве настроение, которое вы полюбите, потому что неожиданно и даёт увлекательный опыт", — говорит американский дизайнер Линда Хэйслетт. Так что если вы всю жизнь мечтали сделать в ванной что-либо эдакое, самое время таким заняться. Исключение в данном процессе — собственно сантехника: предметы должны быть качественными и не стоять друг на друге, как у нас это часто бывает в небольших помещениях.