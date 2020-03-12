Несколько советов как выбрать хороший диван

Р

Мягкая мебель занимает особое место в быту человека. Если сравнивать с сугубо функциональной и отчасти декоративной корпусной мебелью, она выполняет важную дополнительную функцию, поскольку способна создать «уголок комфорта» в доме. Диван является олицетворением данной ниши. Но прежде чем купить диван https://fayni-mebli.com/диваны.html, следует разобраться с основными факторами выбора действительно качественного и удобного изделия.

Основные критерии выбора дивана

Диванная мебель является разнообразной нишей. Здесь можно выделить как минимум 4 классификационных группы, определяющих разнообразие подобных изделий. Критерии выбора таковы:

тип конструкции;

особенности обивки;

наполнитель/пружинный блок;

система трансформации.

Внимательное рассмотрение этих критериев позволит безошибочно определить, купить диван какого типа лучше в данном конкретном случае.

Конструкция дивана

Рынок мягкой мебели предлагает на выбор покупателя множество моделей диванов. Они могут отличаться стилем оформления, размерами, другими важными характеристиками, но базовым классификационным критерием является тип конструкции.

Прямые

Классические конструкции, занимают более 70% данного сегмента. Подходят практически любому интерьеру, идеально гармонируют с помещениями вроде гостиной, где чаще всего размещаются в центре комнаты под стенкой.

Угловые

Изначально специфическая геометрия угловых диванных изделий сегодня становится всё популярнее. Располагаются преимущественно в небольших помещениях, так как полезное использование углового участка комнаты позволяет использовать пространство максимально эффективно.

Модульные

Модульная конструкция является наиболее универсальной. Она позволяет комбинировать элементы, используя их комплексно (диван) либо отдельно (кресло, пуфик).

Островные

Некогда редкое явление на нашем рынке, сегодня встречается довольно часто. Несмотря на свою эксклюзивность, повсеместно используются в сфере бизнеса, зачастую в офисной зоне приёма посетителей.

Особенности обивки

Обивка дивана – сродни фурнитуре корпусной мебели. Она определяет не только внешний вид изделия, но также служит идентификатором износостойкости изделия. Качественная прострочка означает продолжительный срок службы и наоборот. Касаемо материалов, используемых в качестве обивки, отметим наиболее часто используемые:

кожа;

кожзам;

жаккард;

шенилл;

велюр;

флок.

Благодаря своему статусному виду кожаная обивка идеально подходит для диванов офисного назначения. Кожзам станет отличным решением на кухне. Остальные тканевые обивки можно выбирать свободно, зависимо от тактильных предпочтений. Велюр, флок и шенилл отличаются мягкостью, однако требуют специфического ухода; жаккард надёжнее, но делает поверхность более жёсткой.

Если вы намерены приобрести диваны Киев, обязательно обращайте внимание на качество обивки и выбирайте изделие с учётом вышесказанного.

Внутреннее наполнение

Качество и тип наполнения дивана играют значительную роль. От правильности выбора зависит комфорт во время ночного отдыха, следовательно, здоровье позвоночника, а также настроение и трудоспособность.

Большинство современных диванчиков оснащены либо пружинным блоком (боннель/pocket spring), либо пенополиуретановым наполнителем.

Пружины

Желательно отдавать предпочтение изделиям, оснащённым пружинными блоками типа Pocket Spring. «Карманные пружины» намного долговечней традиционных Боннелей. Касаемо пружинного наполнения дивана, такая конфигурация подходит людям, предпочитающим мягкую амортизированную спальную поверхность.

Пеноблок

Любителям спальных поверхностей средней и вышесредней жёсткости рекомендуется купить диван на основе пеноблока. Пенополиуретан (ППУ) обладает достаточной упругостью, дабы обеспечивать искомые качества спального места.

Система трансформации

Важнейшим фактором выбора дивана является система трансформации. Их существует более десятка, перечислим наиболее распространённые:

Раскладные – книжка, еврокнижка, клик-кляк. Выкатные – дельфин и пума. Разворачивающиеся – аккордеон и раскладушки.

Среди перечисленных разновидностей можно отметить конструкции, наиболее подходящие для сна и ориентированные на дневной отдых.

Для семейных посиделок и приёма гостей подходят системы аккордеон, клик-кляк и раскладушки. Они компактны в сложенном состоянии, достаточно удобны при отдыхе в положении сидя, однако их спальная поверхность неидеальна.

Для сна более подходят модели типа еврокнижка, дельфин и пума. Они образуют наиболее ровную спальную поверхность, особенно это касается конструкции дельфин.

Все эти разновидности есть на рынке, вы можете выбрать любую интересующую вас модель в Киеве и за его пределами, в том числе с доставкой.

Заключение

Выбор дивана следует делать на основании всего нескольких характеристик, позволяющих определить оптимальный искомый вариант. Рынок предлагает множество моделей разного типа, а интернет магазин Файні Меблі замечательно иллюстрирует данный тезис. Если вы хотите купить диван Киев или с доставкой по всей Украине, обращайтесь по указанной ссылке.