Я много пил: Дэниел Рэдклифф рассказал, как чуть не стал алкоголиком во время съемок в "Гарри Поттере"

2020-03-16 20:23:41

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Актер признался, что пристрастился к алкоголю к концу съемок

30-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился благодаря фильмам о юном волшебнике Гарри Поттере, признался, что именно главная роль в этой картине послужила причиной того, что он пристрастился к алкоголю. Это откровенное признание он сделал в программе BBC Radio 4's Desert Island Disks, пишет LADbible

Дэниэл рассказал, что начал злоупотреблять по вполне банальной причине: из-за обрушившейся на него всемирной славы. В истории о Гарри Поттере Рэдклифф стал сниматься, когда ему было 11 лет. Но к выпивке он пристрастился ближе к окончанию саги, в 2011 году.

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Фото: скриншот

"Это было бы что-то вроде "о, Гарри Поттер напивается в баре". А потом, когда сильно напиваешься, ты осознаешь, что теперь люди смотрят на тебя еще больше, потому что теперь ты слишком пьян. И ты думаешь, что, вероятно, тебе следует пить еще больше, чтобы это игнорировать", - рассказал актер.

Он признался, что "много пил", причем и во время съемок и когда они завершились. И его охватывала паника, так как Дэниэл совершенно не знал, что делать дальше, однако комфортно себя чувствовал только, будучи пьяным.

гарри поттер, дэниэл рэклифф, алкоголизм, выпивка

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Фото: Just Jared

Рэдклифф рассказал, что ему было нелегко под бременем славы, когда он понимал, что за каждым его шагом наблюдают, и единственный способ справиться с этим – напиться. Быть ребенком-звездой – нелегко. Актер рассказал, что перерос свою роль, стал кормильцем для своей семьи, от него зависели другие люди, что также оказывало давление.

"Я думаю, именно поэтому вы и видите, что люди начинают пить и употреблять наркотики. Ведь это весело и доступно, это кажется им хорошей идеей. Рядом с тобой нет никого, кто говорил бы о последствиях или был бы честен с тобой по этому поводу", - говорит он.

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Это уже не первый раз, когда Рэдклифф признался в том, что испытывал проблемы с алкогольной зависимостью. Вот уже несколько лет актер ведет трезвый образ жизни. По словам актера, справиться с зависимостью ему помогли его близкие и коллеги-актеры по фильму про Гарри Поттера.

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