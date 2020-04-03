Украинский оркестр записал видеоклип на смартфонах в поддержку самоизоляции

Сейчас музыканты репетируют и готовятся к летнему концертному туру онлайн

Известный украинский симфонический оркестр PRIME Orchestra присоединился к всемирной акции "Оставайся дома" (#StayAtHome) и записал видеоклип в поддержку всех, кто вынужден из-за пандемии коронавируса оставаться в самоизоляции. Использовали музыканты для этого свои смартфоны.

Сейчас концерты и репетиции отменены, тур по 28 городам Украины и ближнему зарубежью перенесен на неопределенный срок, а музыканты разъехались по домам по всей Украине, но, благодаря современным технологиям смогли записать общее музыкальное произведение.

Идея, рассказывает режиссер оркестра, появилась сразу, как только стало ясно, что карантин в Украине будет продолжаться достаточно долгое время. Подготовка к записи и репетиции проходили в режиме видеоконференции. Потом каждый участник оркестра записал свою партию под метроном и отправил на сведение. Ролики были смонтированы и вышел "класный позитивный антивирусный клип".

Из 43 участников коллектива в записи смогли взять участие 25 человек из Киева, Харькова, Черновцов, Ровно, Полтавы, Дружковки, Северодонецка, Краматорска и Черкасс. Музыканты играют, как на традиционных для симфонического оркестра инструментах, так и на электрогитаре, синтезаторе и MIDI-контроллере. Весь процесс записи и монтажа занял девять дней.

Музыканты исполнили микс популярных треков: "Bad Guy" Билли Айлиш и "Giant" Кельвина Гарриса и Rag'N'Bone Man.

Идея видеоролика – поддержка друг друга и зрителей в самоизоляции с призывом оставаться дома до конца карантина.

Музыканты уже пообещали периодически радовать подобными клипами своих зрителей, а тур планируют продолжить в июне.

Симфо-шоу-оркестр PRIME Orchestra был создан в 2014 году в Харькове в виде проекта симфо-шоу "Мировые хиты". Они исполняют популярные произведения в симфонической обработке.

Как ранее писал Фокус:

Depeche Mode признал украинский Prime Orchestra одним из лучших исполнителей своих каверов. Творчеству Depeche Mode было посвящено целое отделение в первой шоу-программе Prime Orchestra. "Мы это сняли на видео, выложили в YouTube, фанаты Depeche Mode заметили, начали писать отзывы, и так мы попали в акцию Fan Takeover", - рассказывает Максименко.