Новый номер итальянского Vogue вышел с белой обложкой

По мнению коллектива журнала, такой выбор он наиболее соответствует происходящему сейчас в стране

Апрельский номер итальянского издания журнала о моде Vogue вышел с белой обложкой. Креативный директор Vogue Italia Фердинандо Вердери объяснил выбор просто: "В такие времена мы считаем, что тихая обложка говорит гораздо больше, чем любое слово или изображение".

Вердери в своей колонке также написал, что белый цвет - это универсальное послание силы, чистоты, уважения и надежды. "И все же за молчанием этой обложки оживает очень яркий мир Vogue Italia".

В номере опубликованы работы более 40 фотохудожников, которые работали в условиях карантина, не нарушали ограничения и "создали простые и честные образы", изображая моду так, чтобы она максимально отражала их личные ощущения.

Некоторые из снимков, которые будут под белой обложкой Vogue

Работы объединены под названием FarAwaySoClose, что значит - все далеко друг от друга, но все же никто не одинок.

Как ранее писал Фокус:

45-летняя Виктория Бекхэм стала главным героем нового номера Vogue Greece. На обложке британская звезда позирует в одежде из весенне-летней коллекции своего бренда.