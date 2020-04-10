Дом с бомбоубежищем: в Беверли-Хиллз продается особняк, которым владели Элизабет Тэйлор и Принс

Цена – 30 миллионов долларов

В районе Беверли-Хиллз продается легендарный особняк Сьерра-Альта-Уэй, в котором когда-то жили певец Принс, актриса Элизабет Тэйлор, кинопродюсер Тед Филдс и Rockstar Energy Расс Вайнер. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость недвижимости в английском "тюдоровском" стиле – 30 миллионов долларов, но пока покупатель не нашелся, его можно арендовать за 80 тысяч долларов в месяц.

В доме есть все необходимое для шикарной жизни: 10 спален, банкетный зал, винный погреб, теннисный корт, гараж на четыре автомобиля и бассейн с баром, водяной горкой и гротом. Последний, кстати, пристроил Хэл Брэкстон Хейс, знаменитый голливудский подрядчик, «Форд строительства», специально, чтобы плавать голым, и, чтобы в случае ядерной войны, оперативно попасть в бомбоубежище с запасом пищи, воды и оборудованный запасом кислорода. Всего бомбоубежищ в доме два. Сам особняк взрывоустойчив. Он был построен в 1953 году, в разгар «холодной войны», и даже имел жалюзи, защищающие от гамма-излучений. В случае атаки его можно было превратить в неприступную крепость.

Неприступность очень ценила Элизабет Тэйлор, которая жила здесь одно время, и певец Принс. Он велел перекрасить здание в пурпурный цвет, оборудовал в доме танцевальный зал с кабинкой диджея и парикмахерскую. Но сейчас особняк выглядит более традиционно: слишком яркие цвета в интерьере отсутствуют, хоть и все еще роскошно.

А с открытого теннисного корта открывается шикарный вид на Лос-Анджелес.

Как ранее писал Фокус:

Норман Ридус и Диана Крюгер приобрели замок, расположенный в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах. Покупка была сделана за наличные: 8,5 миллионов долларов. Ранее особняк продавался за 13 миллионов, однако цена на него упала. Замок был построен в 1920 годах, расположен на мысе позади знаменитого отеля Chateau Marmont.