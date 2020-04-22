Мужские и женские показы пройдут в одно время на специальной онлайн платформе

12 июня начнутся мужские и женские показы London Fashion Week в рамках сезона весна/лето — 2021. Об этом сообщает i-D со ссылкой на Британский совет моды. Отмечается, что проводиться неделя моды будет на специальной онлайн платформе.

Показы стартуют 12 июня в то время, в которое обычно проходит мужская неделя моды. В BFC предполагают, что в силу материально-технических проблем, связанных с коронавирусом, а также из-за небольшого промежутка времени между показами женской одежды осень/зима — 2020/2021 и датами проведения LFW весна/лето — 2021, не все дизайнеры успеют подготовить новые коллекции. В связи с этим платформа предоставит брендам возможность публиковать разносторонний контент.

На онлайн-платформе ретейлеры смогут заказывать вещи, а дизайнерам представиться возможность пообщаться с аудиторией посредством интервью и подкастов.

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