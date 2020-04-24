Принц Уильям и Стивен Фрай присоединились к флешмобу благодарности британским медикам

Раз в неделю в восемь вечера тысячи британцев выходят на улицу, чтобы наградить аплодисментами медиков, сражающихся с коронавирусом

Принц Уильям с семьей, его отец, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз и известный актер Стивен Фрай присоединились к еженедельной акции в поддержку медицинских работников. Они сняли и опубликовали видео для челленджа #ClapForCarers (аплодисменты для тех, кто заботится). На видео все члены семьи хлопают в знак уважения к работе врачей и медперсонала. Об этом пишет Express.

Ранее семья герцогов Кембриджских, которая сейчас находится в самоизоляции в их доме Анмер-Холл в Норфолке уже выставляла видео, на котором медиков благодарили их дети.

В этот раз они подошли к флешмобу творчески и сняли целый комедийный ролик с известным актером Стивеном Фраем в стиле знаменитого комедийного сериала Черная гадюка (The Blackadder’s), который выходил на телеканале BBC с 1983 по 1989 год. Стивен Фрай исполнил роль генерала Мелчетта, а принц Уильям — самого себя.

Также к флешмобу присоединился принц Чарльз, который недавно переболел коронавирусом в легкой форме, с супругой, которые сейчас находятся в Шотландии.

Британцы подходят к флешмобу творчески – некоторые надевают забавные костюмы, а не которые используют музыкальные инструменты.

Также к флешмобу присоединяются и те, к кому обращены аплодисменты.

Как ранее писал Фокус:

Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг-друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче.