Полуголые новости: репортер в США вышел в прямой эфир без брюк

Вчерашний эфир программы "Доброе утро, Америка" на американском телеканале ABC запомнился зрителям забавным инцидентом – журналист появился перед аудиторией без штанов

Забавную оплошность допустил корреспондент Уилл Рив, работающий на американском телеканале АВС. Из-за пандемии коронавируса репортер вынужден был выйти в прямой эфир с ведущими утреннего шоу Майклом Страханом и Эми Робах, работающими в студии, прямо из собственного дома. И оказалось, что он забыл про брюки, пишет Сosmopolitan.

Началось включение журналиста вполне обыденно, выглядел Уилл прилично – на нем были пиджак и рубашка. Но когда он приступил к своему сюжету, который был посвящен фармакологии будущего, информационная плашка, закрывающая нижнюю часть экрана, пропала и зрители и ведущие увидели, что формально Уилл выглядел только до пояса. Брюки он не надел.

Внимательные зрители не упустили возможности сделать скриншот и запостить его в твиттере, с юмором отметив, что на самоизоляции Уилл Рив немного расслабился и теперь носит только верхнюю часть костюма. Многие начали гадать, в чем же именно Уилл вышел в эфир: в трусах или все-таки в шортах.

Один из коллег Рива, кинокритик из Detroit News Адам Грэм, также опубликовал в своем твиттере кадр с репортером и пошутил: "Эй, наденьте штаны на моего парня!"

Уилл сразу же ответил Адаму и уверил его в том, что на нем в тот момент были именно шорты. Позже журналист объяснил, что сразу после включения собирался заняться спортом и поэтому решил одеться так, чтобы не тратить много времени на переодевание.

"Я пытался эффективно распределить свое время и слишком рано подготовился к утренней тренировке, к которой планировал приступить сразу же после репортажа. Семья, друзья, а также сотни незнакомцев в Сети заставили меня пересмотреть мой утренний сюжет. Любые советы от людей, которые во время своих рабочих видеозвонков надевают дома ремень, брюки и даже обувь, только приветствуются. А теперь вернемся к работе. В брюках", - написал Уилл в соцсетях.

Впрочем, его оплошность зрители и коллеги восприняли вполне благосклонно и особо репортера не критиковали.

Как ранее писал Фокус:

На ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра. Курьез произошел в эфире утренней программы. Во время включения Хартиганг держал в руках большой зонт. Неожиданный порыв ветра унес ведущего в сторону.

В Швеции в эфир новостного канала TV4 News случайно попали кадры из порнофильма. Кадры из откровенного фильма транслировались по одному из мониторов за спиной телеведущей.