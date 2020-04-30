Кара Делевинь опубликовала личный номер телефона и ждет СМС от поклонников

Теперь написать модели может каждый

Модель и актриса Кара Делевинь заскучала во время карантина и предложила поклонникам переписку по телефону. Об этом знаменитость сообщила в своем посте в Instagram.

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"Давайте общаться по СМС", - обратилась модель к своим подписчикам. При этом она опубликовала свой личный номер телефона: (+1.310.421.0894).

Кара Делевинь добавила, что планирует выкладывать результаты самых трогательных переписок в своих stories, а некоторые из них она уже успела опубликовать.

Как ранее писал Фокус: