Louis Vuitton расписывает стены домов на опустевших улицах Парижа

Причем совершенно законно

Пока бутики по всей Европе закрыты из-за пандемии коронавируса, модный дом Louis Vuitton использует улицы города вместо витрин. Так, центр Парижа уже украсился рисунком на фасаде штаб-квартиры бренда. Об этом пишет WWD.

Модный дом представил мурал на фасаде здания возле Нового моста, когда-то популярного туристического места. Таким образом, в Louis Vuitton хотят привнести оптимизм в эти трудные времена. До карантина из-за пандемии там планировали открыть отель и огромный магазин бренда.

Стены разрисовал французский художник Стивен Берк. В его работах преобладают яркие цвета и геометрические формы, отсылающие к наследию Анри Матисса. Берк, работающий под псевдонимом Luckylefthand, разрисовал почти 300 метров стен. "Надеюсь, мне удалось передать позитивную энергию, — нам всем это нужно сегодня, — сказал Берк, который также приходится племянником директору Louis Vuitton Майклу Берку. Художник сказал, что стремился передать ощущение летнего отпуска и в то же время запечатлеть переходный период, который мы сейчас проживаем.

Стивен Берк со своим творением/Фото: Instagram luckylefthand

Последние два месяца конгломерат LVMH, владеющий Louis Vuitton, перевел производства своих брендов на пошив спецодежды и масок для медиков, а также на выпуск антисептиков. Пока Европа постепенно выходит из карантина, производства медленно возвращаются к работе. Однако, когда снова будут открыты бутики и возобновятся модные показы - пока неизвестно.

Как ранее писал Фокус:

Модный дом Armani Group, базирующийся в Милане, объявил о том, что все производственные мощности теперь будут шить одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Также 85-летний Джорджио Армани планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.

Китайский дизайнер Сун Даюн разработал концептуальный проект щита, который бы защищал владельца во время вспышки коронавируса, используя ультрафиолетовый свет для стерилизации.