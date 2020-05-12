"Ее смерть меня изменила": Анджелина Джоли посвятила эссе своей покойной матери

Маршелин Бертран скончалась от рака яичников в 2007 году

44-летняя актриса Анджелина Джоли написала эмоциональное эссе, посвященное своей покойной матери, актрисе и продюсеру Маршелин Бертран. Об этом пишет Page Six.

Маршелин скончалась в 2007 году от рака яичников в 56 лет, и ее смерть, по словам Джоли, оказала на нее огромное влияние.

"Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ее смерть сильно изменила меня. Это произошло не быстро, но это изменило меня изнутри. Потерять материнскую любовь и теплые, нежные объятия — все равно что сорвать с себя защитное одеяло", - написала Анджелина.

Анджелина Джоли с матерью и крестной Жаклин Биссет/Фото: Page Six

Она рассказала, как разрыв матери с ее отцом актером Джоном Войтом повлиял на актерскую карьеру Маршелин и заставил ее сосредоточиться на материнстве.

"Когда у моего отца случился роман, это изменило ее жизнь. Это разрушило ее мечту о семейной жизни. Но ей все равно нравилось быть матерью. Ее мечты стать актрисой исчезли, когда она поняла, что в 26 лет воспитывает двоих детей от знаменитого бывшего мужа, бросившего тень на ее жизнь. После ее смерти я нашла видео, где она снимается в короткометражном фильме. Она была хороша. Для нее это было вполне по силам", — написала Джоли.

Маршелин Бертран и Джон Войт

Маршелин и Джонс с маленькими Джеймсом и Анджелиной/Фото: скриншот

Через несколько лет после смерти матери Джоли сделала на правой руке маленькую татуировку в виде буквы W — это отсылка к песне Winter британской группы Rolling Stones, которую Бертран пела ей в детстве. Анджелина сказала, что, несмотря на то что татуировка с годами поблекла, она помогла ей в период ее "собственной потери".

"Как только буква W исчезла с моей руки, так же исчезло и это чувство защиты. В жизни было много поворотов. У меня была своя потеря, и я видела, что моя жизнь пошла в другом направлении. И это было больнее, чем я могла предположить", — призналась актриса.

Родители Джоли развелись, когда актрисе был год. Она долгое время не общалась с отцом, так как не могла простить его измены матери. Попытка наладить с ним отношения в начале 2000-х оказалась неудачной — после этого актриса даже отказалась от его фамилии. Также с отцом не общался и родной брат Джоли – Джеймс Хейвен, впрочем, его смерть матери примирила с Джоном Войтом, и он даже начал посещать церковь.

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