На руке Дженнифер Энистон появилось обручальное кольцо, подаренное Брэдом Питтом

Поклонники бывших супругов заметили, что актриса снова носит помолвочное украшение

Рассматривая фотографии с красной дорожки, фанаты Брэда Питта и Дженнифер Энистон узрели намек на то, что чувства между бывшими супругами не остыли, и воссоединение вполне возможно. Речь идет об кольце на помолвку, которое когда-то Питт подарил Дженнифер. Об этом сообщает издание Mirror.

Первый раз после развода бывшая жена Брэда Питта надела это украшение еще зимой этого года, на красную дорожку церемонии награждения SAG. Тогда Джен готовилась к первой публичной встрече с Питтом за много лет. Правда, в тот раз этот милый факт остался незамеченным со стороны поклонников.

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Фото: Vogue

И только на днях фанаты заметили, на снимках с церемонии заветное кольцо на пальце Дженнифер и сразу же подключились к активному обсуждению и построению гипотез о любовном романе бывших супругов.

Надо сказать, что это помолвочное кольцо уникально и второго такого не существует. Ведь Брэд Питт перед помолвкой с Дженнифер Энистон в 2000-м году сам разработал эскиз дизайна кольца и передал его ювелиру. Тогда это кольцо с бриллиантом обошлось актеру в 500 тысяч долларов.Причем Брэд заранее оговорил в контракте, что кольцо будет сделано в единственном экземпляре.

То самое кольцо на пальце Дженнифер/Фото: Twitter/jamielizabetht

Дженнифер Энистон не надевала его много лет и тот факт, что она решилась его надеть для публичного появления, дал фанатам надежду на то, что у актрисы сохранились теплые чувства к бывшему мужу.

Как ранее писал Фокус:

Рэпер Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Пластинка вдохновлена одноименным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал сам режиссер и мастер саспенса Альфред Хичкок.