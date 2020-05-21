День вышиванки: чета Зеленских отправила подарки мировым лидерам и запостила фото к празднику

Сегодня отмечается Всемирный день вышиванки

В честь Дня вышиванки президент Украины и первая леди отправили символические подарки мировым лидерам. Вышитые сорочки получат в подарок президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран. А также Владимир и Елена запостили селфи, продемонстрировав, что тоже отмечают праздник. Об этом сообщает Офис президента

"Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. Хочется поделиться с вами частью нашей украинской истории и аутентики", - написали Зеленские в сопроводительном письме.

Также президент и первая леди запостили снимок на котором они оба в вышитых сорочках.

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Президентская чета нечасто надевает одежду в традиционном украинском стиле, но День вышиванки отмечали и в прошлом году.

Также Елена Зеленская появлялась в синем платье с традиционной вышивкой во время визита в Канаду летом прошлого года.

Все фото: Офис президента

День вышиванки отмечается в Украине ежегодно, начиная с 2006 года, в третий четверг мая. Существующий уже 14 лет праздник, таковым никогда не задумывался. Всеукраинская традиция зародилась на Буковине, благодаря инициативе студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича. Так, студентка факультета истории, политологии и международных отношений Леся Воронюк заметила, что ее одногруппники надевают на занятия вышиванки. При этом вышитая сорочка для них была повседневной одеждой. Тогда девушка предложила другим студентам тоже надеть вышиванки в какой-нибудь день, и повторять традицию каждый год. Идея понравилась студентам с других факультетов, преподавателям.

Из года в год акция становилась все масштабней и вышла за рамки Черновицкой области на международный уровень.

Обычно в этот день проводятся традиционные Парады вышиванок, но в 2020 их отменили из-за карантина.

Как ранее писал Фокус:

В 2018 году в Обухове (Киевская область) был организован самый массовый детский танец в вышиванках.