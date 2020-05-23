Известная хип-хоп исполнительница Cardi B (Карди Би) опубликовала у себя в Instagram фотографию новой татуировки, покрывающей спину и бедра американской звезды, пишет Daily Mail.

Чтобы лучше продемонстрировать тату, 27-летняя рэппер изящно присела, надев сине-зеленый парик и держа в руке синюю сумочку.

Татуировка исполнена в красочных чернилах с множеством пышных фотореалистичных цветов, а также элегантных бабочек и колибри.

Она также поделилась со своими подписчиками сообщением от своего художника-татуировщика Джейми Шене, который сообщил, что на нанесение татуировки ушло более 60 часов. По его словам, на это все понадобилось несколько месяцев и "более 10 городов".

"Это был потрясающий проект и безумный опыт. Спасибо за преданность, силу и гостеприимство... ценим тебя и твою семью", – написал он.

Как ранее писал Фокус:

Британец сделал по татуировке за каждый день в самоизоляции.