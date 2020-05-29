Mood Ring: Бритни Спирс выпустила первый трек за четыре года

2020-05-29 13:02:15

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Долгое время певица справлялась с душевными проблемами и занималась семьей

Певица Бритни Спирс выпустила новый трек Mood Ring (By Demand). Трек создавался для ее альбома Glory, который вышел в 2016 году. Об этом пишет Vulture.

Над песней работал DJ Mustard. Трек был доступен только на японской расширенной версии пластинки. Теперь Бритни поделилась им со всеми поклонниками. Это ее первый музыкальный релиз за четыре года.

Певица написала пост в соцсетях, адресованный поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку и поделилась обложкой альбома.

бритни спирс

В последнее время певица сделала перерыв в своей концертной деятельности и творчестве в общем. Она занималась собой, часто демонстрируя видео и фото с напряженных фитнесс-тренировок и своей семьей. У Бритни двое сыновей – Шон и Джейден от танцора Кевина Федерлайна, за которого она вышла замуж в 2004 году.  

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