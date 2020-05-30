Журнал Forbes исключил 22-летнюю американскую модель Кайли Дженнер из списка миллиардеров. 29 мая издание публично заявило, что не доверяет данным, полученным о доходах знаменитости ранее, и более не верит, что ее капитал составлял миллиард долларов на момент составления прошлогоднего рейтинга

Forbes, который в марте прошлого года объявил 22-летнюю Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире, среди представителей поколения, добившихся успеха самостоятельно, пересмотрел свою оценку.

Forbes сделал такие выводы, получив доступ к финансовым данным, опубликованным компанией Coty Inc, которая в ноябре прошлого года купила у Кайли Дженнер контрольный пакет акций Kylie Cosmetics за 600 млн долларов. После разоблачающей публикации в Forbes акции Coty, по информации агентства Bloomberg, обрушились на 13%.

Согласно полученной Forbes информации, "бизнес Кайли Дженнер в разы менее масштабный и выгодный, чем пыталась представить ее семья в глазах косметической отрасли и в СМИ, включая Forbes на протяжении долгого времени".

После пересмотра оценки доходов Кайли Дженнер, журнал Forbes оценивает капитал 22-летней знаменитости менее, чем в 900 миллионов долларов, при этом более трети от этой суммы Кайли Дженнер получила от сделки с Coty Inc. после уплаты налогов. Сама Кайли Дженнер отреагировала на пост страницы издания в "Twitter", заявив, что публикация основана на "нескольких неточных утверждениях и недоказанных предположениях".

"Да что я вообще волнуюсь? Я думала, что это был авторитетный сайт… Все, что я вижу, — это ряд неточных утверждений и недоказанных предположений. Я не просила никакого титула и не пыталась лгать никогда", — написала Кайли Дженнер на своей страничке в Twitter.

После сделки компания Coty Inc. открыла доступ к финансовым показателям Kylie Cosmetics, благодаря чему стало известно, что чистый доход от бренда за год до сделки составил 177 млн долларов. При этом, в документах, представленных Кайли Дженнер СМИ еще в 2016 году, речь шла о том, что ее бренд уже тогда зарабатывал не менее 300 миллионов в год.

Так, Forbes утверждает, что семья Кайли Дженнер годами раздувала успех и масштабы косметического бизнеса, кроме того, рейтинг учитывает падение продаж марки ввиду пандемии.

Как ранее писал Фокус:

Кайли Дженнер стала самой юной в мире миллионершей. Ее бренд Kylie Cosmetics Forbes оценил в 900 миллионов долларов.