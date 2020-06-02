Личный повар Наоми Кемпбелл рассказал о диете знаменитости

Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл одна из тех женщин, которые выглядят очень молодо, не смотря на возраст. Одной из причин ее эффектного внешнего вида является строгая диета, которой знаменитость придерживается уже много лет.

По словам личного шеф-повара 50-летней звезды Шона Джона, у Наоми есть целый список продуктов, которые она вообще не ест. В их числе: молочные продукты, глютен, курица и другие продукты животного происхождения. Об этом пишет usmagazine.

"Я являюсь ее поваром более 10 лет. У нее есть свои домашние рецепты, но я готовлю по-настоящему хорошую еду, и она экологически чистая и действительно полезная. Наоми придерживается строгого вегетарианства", - поделился Джон.

Личный повар знаменитости, также, подчеркнул, что Кэмпбелл никогда не ест блюда в самолете, при этом, она всегда берет еду из дома.

"Когда она путешествует одна, я готовлю ей специальную еду. Она не ест то, что подают в самолетах", - рассказал Джон.

Шеф-повар добавил, что топ-модель обожает свежие овощи и сытные бульоны. Она часто заказывает еду в одном из его ресторанов Tings и Le Song, но никогда не придерживается стандартного меню.

"Она мне говорит: "Сделай что-нибудь, но не то, что есть в меню". Так что это всегда творческий процесс", - поделился Джон.

Как ранее сообщал Фокус:

Бренд Calvin Klein презентовал новый рекламный ролик, в котором задействовал только звезд первой величины. Среди звезд, приглашенных для съемки в рекламе, была Наоми Кемпбелл.