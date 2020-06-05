Умер киноактер Михаил Кокшенов

Он сыграл около 130 ролей в советских и российских фильмах и сериалах

На 84-м году жизни в Москве умер актер и сценарист Михаил Кокшенов, сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

В октябре 2017 года его госпитализировали с инсультом, он попал в реанимацию. Актера выписали из больницы в январе 2018-го, после этого на публике он не появлялся.

По данным телеграм-канала Baza, актер скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С подозрением на COVID-19 он провел последние дни в больнице.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Впервые он принял участие в киносъемках в 1957 году, сыграв эпизодическую роль комсомольца в фильме Александра Зархи «Высота».

Всего он сыграл около 130 ролей в советских и российских фильмах и сериалах. Среди самых известных: ефрейтор Захар Косых в фильме "Женя, Женечка и "Катюша", Степан в "Спортлото-82", Леша Пряхин в "Самая обаятельная и привлекательная" (на фото).

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