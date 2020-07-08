Свадьба иорданской принцессы в Великобритании дала старт сезону королевских свадеб, отложенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Рeople.

Скромную церемонию посетили только самые близкие друзья и родственники принцессы. Все они старались сохранять социальную дистанцию и минимизировать контакты, хоть, как и видно на фото, и пренебрегли масками. Из Иордании прилетела королева Нур, мать Райи, вдова короля Хуссейна.

Вдовствующая королева Нур, принцесса Райя и Нед Донован

Райя, ее младшая дочь, училась в Эдинбургском университете, также получила степень магистра по японской литературе в Колумбийском университете в Нью-Йорке, а сейчас получает степень доктора философии в Калифорнийском университете.

Принцесса Райя и Нед Донован

Изначально, до пандемии коронавируса, планировалось роскошное торжество в Иордании со множеством гостей. Но сейчас пара посчитала, что безопасней устроить небольшую церемонию. А когда пандемия кончится, то они повторят свадебные клятвы на родине невесты в присутствии всего ее многочисленного семейства. Сейчас в Иордании правит Абдалла, старший сын покойного короля Хуссейна от второго брака с англичанкой Антуанетт Аврил Гардинер. Всего покойный король был женат четыре раза. Королева Нур, мать невесты, ранее носившая имя Лиза Наджиб Халаби, познакомилась с монархом, когда работала в авиакомпании Royal Jordanian.

Свадебная церемония/все фото: Twitter Arabian Royal Agency

Избранником Райи стал британский журналист Нед Донован. Нед – внук известного детского писателя Роальда Даля, автора романа "Чарли и Шоколадная фабрика". Он работал внештатным иностранным корреспондентом в Daily Mail и The Times. Ради возлюбленной Нед стал изучать арабский язык и уже признался, что его успехи в этом невелики.