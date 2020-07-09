Звезда сериала "Хор" пропала во время прогулки на катере с 4-летним сыном

Найя Ривера плавала на арендованной лодке по озеру Пиру в Калифорнии. Ее ребенка нашел другой турист – мальчик спал, а его мать исчезла. В полиции считают, что она утонула

Сейчас полиция ведет поиски, но склонны считать, что Найя погибла. Об этом пишет BBC.

Звезда сериала "Хор" (Glee), 33-летняя Найя Ривера взяла напрокат небольшой катер для прогулки по озеру Пиру в Калифорнии. Свидетели утверждают, что она отправилась на прогулку ранним утром 8 июля. А через три часа другой лодочник увидел, что ее катер дрейфует, а четырехлетний сын Риверы спит на полу.

Один из последних снимков Найи и ее сына

Мужчина вызвал полицию и береговую охрану. Озеро обыскивали с воздуха, водолазы исследовали то место, где был найдет катер, но Найю так и не нашли. Поиски пришлось прекратить с наступлением темноты.

4-летний Джози Холлис рассказал полиции, что они плавали вместе с мамой, но она не вернулась на катер.

В полиции склонны считать, что Найя утонула. Капитан Эрик Бушоу, пресс-секретаря офиса шерифа округа Вентура сказал, что все указывает на то, что актриса погибла.

Найя Ривера с сыном Джози/все фото Instagram nayarivera

"Мы знаем, что на девушке был спасательный жилет, но на лодке был найден еще один. Несколько сложно выяснять все обстоятельства дела у единственного свидетеля, четырехлетнего мальчика. Это большое озеро и очень глубокое. Здесь иногда тонут люди. Мы выясняем все обстоятельства", - сообщил Бушоу.

Найя Ривера снималась в популярном молодежном сериале "Хор" с 2009 по 2015 гг. Сыграла чирлидершу Сантану Лопес, влюбленную в свою одноклассницу. Со временем стала одним из центральных персонажей.

Встречалась с Марком Саллингом, коллегой по сериалу "Хор", позже они расстались. Найя вышла замуж за актера Райана Дорси от которого и родила сына Джози. Пара рассталась в 2018 году.

В 2013 году скончался еще один актер из сериала "Хор". Кори Монтейт умер от передозировки героина и злоупотребления алкоголем.

Напомним, внучка Роберта Кеннеди, погибла вместе с сыном, утонув в Чесапикском заливе. 40-летняя Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин играла со своими тремя детьми на пляже у дома. Когда мячик улетел в воду, Мэйв села в каноэ вместе с восьмилетним сыном Гидеоном и попыталась достать игрушку. Но каноэ унесло течением.



