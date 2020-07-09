Стеганые платья и сердца со смайликами: дуэт Viktor&Rolf представили новую коллекцию одежды

Дуэт дизайнеров-авангардистов вдохновлялся посткарантинным настроением и той одеждой, что носили люди на самоизоляции – халатами и ночными сорочками

Пока показы с моделями и зрителями запрещены из-за пандемии коронавируса, дизайнеры все же продолжают создавать новые коллекции одежды и демонстрировать их онлайн. Так, дуэт дизайнеров-авангардистов Viktor&Rolf из Нидерландов представил новую коллекцию осень-зима 2020/21 гг. Об этом пишет The Cut.

Новая работа Viktor&Rolf посвящается посткарантинному настроению. Дизайнеры поделили образы на несколько состояний: тревога, сомнения, а также любовь и надежда. Каждое в коллекции представлено тремя образами: ночной рубашкой, платьем и пальто для выхода из дома.

Для переживающих тревогу — черное пальто с шипами, для сомневающихся — в розовом цвете с выглядывающими цветными трубами, для тех, кто не перестает надеяться, — с рядами сердец на юбке и по линии рукавов.

История дизайнерского дуэта Viktor&Rolf начинается в конце 80-х годов, когда Виктор Хорстинг и Рольф Снерен познакомились на первом курсе Arnhem’s Fashion Academy. Оба художника родились в 1969 году, они сразу нашли общий язык и общее видение концепции моды. В 1992 закончив учебу, Виктор и Рольф решили работать вместе. Первое признание пришло в 1993 году, когда им вручили три диплома на Hyeres Festival за экспериментальную коллекцию, отличавшуюся скульптурностью линий.

Участие в 1998 году в Неделе Высокой Моды в Париже стало переломным этапом в их карьере. Коллекция, которую продемонстрировали Viktor & Rolf являлась в высшей степени новаторской, она основывалась на объемных силуэтах и юморе.

Поклонника бренда являются Леди Гага, Рианна, Кейт Бланшетт, фигурист Джонни Вейр, Кэти Перри и многие другие.