Украинская модель и дизайнер Анна Андрес вышла замуж в Каннах

Ее мужем стал Давид Барокас, французский предприниматель в сфере недвижимости и отельно-ресторанной индустрии.

"Мы готовили свадьбу с декабря 2019-го до начала мая 2020-го", – написала Андрес в Instagram. Но из-за пандемии торжество пришлось отменить. Однако в начале июля пара решила все-таки официально зарегистрировать отношения.

Регистрация состоялась в мэрии Канн. Потом отпраздновали событие в семейном кругу в отеле Hôtel Du Cap-Eden-Roc, сообщил Vogue UA. "Большую и шумную свадьбу мы будем праздновать в следующем году, чтобы со всего мира смогли приехать наши многочисленные друзья и, конечно же, семья. Сейчас выбрали камерный формат в виде ланча", – рассказала Андрес.

Напомним, в апреле британская принцесса Йоркская Беатрис приняла решение отменить свою свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци из-за пандемии коронавируса. Ранее ходили слухи о переносе, однако источник, близкий к принцессе, сообщил, что пока о новой дате речь не идет.