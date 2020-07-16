16-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс начала модельную карьеру

16-летняя дочь известных актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэм Шин начала модельную карьеру. И сообщила об этом в своем Instagram.

Сэм позировала в платьях бренда Joyfolie на пляже в Малибу. Вместе с ней на площадке работали стилист по волосам Лаура Ругетти, визажист Памела Брогарди или фотограф Майкл Дж. Саймон.

Недавно Сэм поучаствовала во флешмобе, где пользователи сети делились своими версиями обложки Vogue. Но мать девушки, известная актриса Дениз Ричардс, звезда фильмов "Звездный десант" и "Целого мира мало" про Джеймса Бонда, запрещала Сэм заниматься модельным бизнесом, пока ей не исполнится 16 лет. Но отмечала, что Сэм интересуется этой сферой деятельности.

"Она всегда интересовалась моими съемками и фотосессиями, поэтому, можно сказать, она прошла много стажировок, когда была со мной на съемочной площадке. Но я всегда говорила ей, что нет никаких гарантий, что у тебя тоже получится, поэтому отнесись к этому легко, просто получи удовольствие от съемок", — говорила Дениз в недавнем интервью для таблоидов.

Чарли Шин, Дениз Ричардс и их дочери Сэм и Лола/Все фото: Instagram samisheen

Дениз Ричардс и Чарли Шин были женаты с 2002 по 2006 год. В этом браке также появилась дочь Лола, которой сейчас 15 лет. Семейная жизнь пары закончилась скандалом. Ричардс подала на развод и заявила, что ее супруг одержим азартными играми, постоянно посещает проституток и размещает в сети фотографии своего полового органа. Решением суда актеру было запрещено приближаться ближе, чем на километр, как к бывшей супруге, так и к их детям.

В 2015 году Чарли во время прямого эфира в Today Show канала NBC признался, что болен ВИЧ. По его словам, он выплатил свыше 10 миллионов долларов шантажистам, чтобы держать эту информацию в секрете. На него подали в суд множество женщин, с которыми у него был незащищенный секс.

Но, не смотря на скандальный имидж Шина, дочери поддерживают с ним отношения.