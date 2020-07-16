Дочь Чарли Шина и сын Лиз Херли. Дети звезд, которые стали моделями

Сегодня стало известно о дебюте 16-летней дочери Чарли Шина и Дениз Ричардс в модельном бизнесе. По такому случаю Фокус вспомнил еще несколько звездных чад, ступивших на эту тропу

О старте модельной карьеры начинающая модель Сэм Ричардс сообщила подписчикам на своей страничке в Instagram, дополнив публикацию снимками рекламной кампании для бренда платьев Joyfolie на пляже в Малибу.

Из интервью ее матери, Дениз Ричардс известно, что старшая дочь Чарли Шина с детства интересовалась модельной карьерой, еще со времен активной вовлеченности самой Дениз Ричардс в кино съемки и модельные фотосессии. Но мать запрещала девочке работать моделью до наступления 16-летия.

"Она всегда интересовалась моими съемками и фотосессиями, поэтому, можно сказать, она прошла много стажировок, когда была со мной на съемочной площадке. Но я всегда говорила ей, что нет никаких гарантий, что у тебя тоже получится, поэтому отнесись к этому легко, просто получи удовольствие от процесса", — рассказывала Дениз в одном из недавних интервью СМИ.

Стоит отметить, что Сэм Ричардс — не единственный ребенок звездных родителей, недавно начавший модельную карьеру.

Айрис Лоу

В начале 2020 года о старте работы в моделинге сообщила дочь Джуда Лоу Айрис, чей дебют ознаменовался рекламной кампанией для сумок культового бренда Fendi.

"Я с самого детства любила моду, поэтому для меня было вполне естественно приблизиться к этому миру", – комментировала свой модельный дебют Айрис Лоу. В свободное время 19-летняя дочь Джуда Лоу занимается пошивом одежды и любительскими фотосессиями.

Дэмиен Херли

Элизабет Херли с сыном Дэмиеном

18-летний сын актрисы Элизабет Херли и продюсера Стива Бинга, Дэмиен Херли начал модельную карьеру около полутора лет назад и уже очень востребован на подиуме и в рекламных фотосессиях. На минувшей неделе моды в Париже молодой человек принимал участие в показе Balmain, а совсем недавно выступил партнером по съемкам 34-летней Ирины Шейк в кампейне для бренда Pat McGrath.

Отцом Дэмиена Херли был миллионер и продюсер Стив Бинг, который покончил жизнь самоубийством в июне 2020 годы, выпрыгнув с 27-го этажа своего пентхауса.

С актрисой Элизабет Херли он познакомился в 2000 году, но в 2001-м они расстались. После расставания актриса сообщила продюсеру, что ждет от него ребенка. Свое отцовство он не признавал, но ДНК-тест, на который он согласился, подтвердил, что Дэмиен — его сын.

Дэва Кассель

Старшая дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи также дебютировала в модельном бизнесе в прошлом году и сразу же стала сенсацией. Знаменитые родители долгое время держали своих дочерей подальше от внимания общественности, поэтому, появление 14-летней Дэвы Кассель в рекламной кампании аромата Dolce&Gabbana, Dolce Shine вызвал ожидаемый резонанс в мировых таблоидах.

Многие поклонники звездной пары отмечают невероятное сходство Дэвы Кассель с матерью в юности. На сегодняшний день у старшей дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи только один контракт (амбассадора аромата Dolce&Gabbana), но такая маленькая занятость будущей знаменитости связана исключительно с нежеланием ее мамы позволять Дэве начинать работать слишком рано.

Лурдес Леон

Двумя годами ранее на подиуме дебютировала старшая дочь Мадонны. Старт модельной карьеры Лурдес Леон начался с показа дизайнера Стеллы Маккартни, которая выбрала 19-летнюю, на тот момент, дочь поп-королевы в качестве звезды показа осенне-зимней коллекции.

По собственным словам Стеллы Маккартни, ее выбор был неслучаен. Дизайнер часто бывала в доме знаменитой матери Лурдес Леон, и, можно сказать, наблюдала за взрослением "маленькой копии Мадонны".

За участием в показе британского дизайнера последовали контракты с брендом Miu Miu, а также участие в показах на Неделе моды в Нью-Йорке.

Уиллоу Смит

Два года назад, бессменный креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд пополнил ряды "муз" и посланниц красоты Chanel" именем еще одной "звездной дочери". На этот раз выбор дизайнера пал на младшую дочь Уилла Смита, 15-летнюю Уиллоу.

Стоит отметить, что до начала сотрудничества с французским модным домом дочь Уилла Смита развивала творческую деятельность в ракурсе актерского мастерства и музыки. В послужном списке юной знаменитости съемки в трех лентах, в том числе, роль дочери героя Уилла Смита в картине "Я — легенда", а также, запись четырех музыкальных альбомов.