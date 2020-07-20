Избегайте глубоких поцелуев! В Японии установили новые правила для посетителей ночных клубов

Посетителям также не рекомендуется обмениваться посудой и разговаривать друг с другом лицом к лицу

В целях борьбы с коронавирусом в ночных клубах столицы Японии Токио решили установить новые правила их посещения. Так, посетителям советуют не целоваться, не обмениваться посудой и разговаривать только на дистанции.

Об этом пишет Reuters.

Защитник общественного здоровья Шинья Ивамуро считает, что подобные меры сделают посещение ночных заведений более безопасным. Он, в частности, советует целоваться только со своим партнером, а также избегать глубоких поцелуев.

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"Если это возможно, целуйтесь только со своим партнером и избегайте глубоких поцелуев", – заявил Ивамуро.

Издание отмечает, что за последнее время в Токио значительно выросли ежедневные показатели заражения коронавирусом именно среди молодежи в возрасте 20-30 лет. При этом, речь о закрытии ночных клубов пока не идет.

Напомним, под Киевом, в поселке Козин, полиция закрыла ночной клуб из-за нарушения карантинных ограничений. По словам правоохранителей, несмотря на запрет, клуб продолжал работу после 22:00, а также персонал заведения и его посетители находились без средств индивидуальной защиты.