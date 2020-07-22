Орландо Блум сделал татуировку в честь своего погибшего пса

Пес Орландо Блума по кличке Майти (в переводе с англ. – Могучий) пропал еще 15 июля с заднего двора актера в Монетсито, штат Калифорния. Актер был безутешен, а в понедельник сообщил, что Майти погиб. Об этом пишет Daily Mail.

Тому, кто найдет его пса, Орландо предлагал вознаграждение в 5 тысяч долларов, искал его сам и с помощью друзей. По его словам, перевернул каждый камень, искал в норах диких животных, канавах и оврагах. Привлек даже ищеек. Но сегодня, 22 июля, актер признался, что Майти погиб через семь дней после пропажи и рассказал, что нашел его ошейник.

Татуировка с именем питомца/Фото: Instagram orlandobloom

Актер сделал татуировку с именем пса на груди и не сдержал слез. Блум рассказал, что Майти всегда был рядом с ним, сопровождал его во время прогулок и "был больше, чем просто компаньоном". Поэтому сейчас, когда он знает, что его любимец мертв и надежды нет, "его сердце разбито".

Орландо Блум и Майти/Фото: Instagram orlandobloom

Орландо взял собаку в 2017 году. С той поры он и Майти были неразлучны. Актер часто постил фото с любимцем в соцсетях и даже брал его на модные показы. Майти сопровождал Блума на съемках.