Режиссера Гая Ричи лишили прав на полгода за смс за рулем

51-летний режиссер фильма "Карты, деньги, два ствола" и бывший муж Мадонны лишен прав на полгода за то, что отправлял смс за рулем. Об этом пишет Daily Mail.

Уличил режиссера в правонарушении бдительный велосипедист Майк ван Эрп, который проезжал мимо. Видео он снял еще в ноябре прошлого года, и сегодня суд вынес решение.

Ричи в своем Range Rover стоял в пробке в Гайд-парке и переписывался в мессенджере в своем смартфоне, что является нарушением правил дорожного движения. Мистер ван Эрп его застукал, снял на видео и отправил в полицию.

Гай Ричи ранее имел девять штрафных баллов, за переписку за рулем получил еще шесть и теперь не сможет водить машину в течении полугода.

Все фото: Mike van Erp

Майк ван Эрп, знаменит тем, что в прошлом году снял 358 водителей-нарушителей и передал свои записи в полицию. Он рассказал, что даже получал угрозы из-за своей деятельности, но считает, что поступает правильно.

Его отец погиб по вине невнимательного водителя, когда Майку было 19 лет. В 2006 году он купил камеру GoPro и начал свою "охоту" за нарушителями.

В прошлом году на полгода прав лишили другую знаменитость – Дэвида Бекхэма. Он болтал по мобильному телефону за рулем. Звезду футбола поймали за правонарушением бдительные прохожие и сообщили в полицию. Он свою вину не отрицал и пришел в суд, как примерный гражданин.