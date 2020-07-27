"Унесенная ветром": в 104 года скончалась актриса Оливия де Хэвилленд

На 105 году жизни в своей парижской квартире скончалась во сне актриса Оливия де Хэвилленд, последняя звезда культового фильма 1939-го года "Унесенные ветром" и последняя представительница так называемого "Золотого века Голливуда". Об этом пишет TMZ.

Оливия де Хэвилленд родилась в Токио 1 июля 1916 года в семье театральной актрисы Лилиан Фонтейн и британского адвоката Уолтера Огастаса де Хэвилленда.

В 1917 году у нее появилась сестра Джоан де Бовуар де Хэвилленд, которая впоследствии также стала известной актрисой (под псевдонимом Джоан Фонтейн). Соперничество между сестрами зашло так далеко, что они не общались много лет.

Оливия де Хэвилленд и Джоан Фонтейн/Фото: Ron Galella

"Я вышла замуж раньше нее, получила "Оскар" раньше, и если умру первой, то Оливия несомненно будет в ярости, что я и тут ее опередила", – говорила Джоан Фонтейн в интервью. Когда Джоан скончалась в 2013 году в возрасте 96 лет, Оливия ограничилась коротким сообщением о том, что она "шокирована и опечалена".

В 1919 году, после развода родителей, Оливия с матерью и сестрой переехала в калифорнийский город Саратога.

Актерская карьера Оливии де Хэвилленд стартовала в начале 1930-х годов. Дебютной для нее стала роль Гермии в постановке "Сон в летнюю ночь", которая была показана в знаменитом театре Голливуд-боул в Лос-Анджелесе.

Среди ее других ранних работ – приключенческие ленты "Одиссея капитана Блада", "Атака легкой кавалерии", "Приключения Робин Гуда".

В 1939 году Оливия исполнила роль Мелани Уилкс в культовом фильме "Унесенные ветром" и была номинирована на "Оскар" за женскую роль второго плана. Ее партнерами по фильму стали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Вивьен Ли и Оливия де Хэвилленд в фильме "Унесенные ветром"/Фото: скриншот

Но в 1947 году заветную статуэтку Оливия получила за роль в фильме "Каждому свое", а в 1950 году – за роль в "Наследнице".

В июне 2017 года, за две недели до ее 101-го дня рождения, де Хэвилленд за выдающиеся заслуги в драматическом искусстве был присвоен титул Дама-командор Ордена Британской империи. Она стала самой пожилой женщиной, удостоенной этого титула. На церемонию вручения награды в Букингемский дворец в Лондоне актриса из-за проблем со здоровьем ввиду преклонного возраста приехать не смогла, поэтому в марте 2018 года Орден ей вручил посол Великобритании во Франции в ее парижской квартире.

Оливия де Хэвилленд и Кэтрин Зета-Джонс в роли Оливии в сериале "Вражда"/Фото: Variety

В 2017 на экраны вышел мини-сериал "Вражда", рассказывающий о соперничестве кинодив Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд. Роль Оливии де Хэвилленд исполнила Кэтрин Зета-Джонс. Оливия тогда подала в суд, утверждая, что ее изображение без разрешения нарушает ее право на рекламу в качестве знаменитости и выставляет ее в ложном свете. Однако в 2018 иск де Хэвилленд был отклонен под предлогом Первой поправки и Свободы слова кинематографа.

Оливия была замужем два раза, пережила обоих мужей и сына. Также у нее были романы с Джоном Хьюстоном, Джеймсом Стюартом и Говардом Хьюзом.