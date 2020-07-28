Названы номинанты премии "Эмми-2020"

72-я церемония состоится 20 сентября, а ее ведущим станет Джимми Киммел.

Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на премию Emmy 2020.

За награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут сражаться сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела".

Самым "Лучшим комедийным сериалом" может стать: "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" или "Реальные упыри".

За победу в категории короткометражных сериалах соревнуются "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "И повсюду тлеют пожары".

В категории лучшая мужская роль в драме: Джейсон Бэтмен ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррелл ("Утреннее шоу"), Джереми Стронг ("Наследники"), Билли Портер ("Поза").

В категории лучшая женская роль в драме: Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливия Коулман ("Корона"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву"), Зендая ("Эйфория").

72-я церемония состоится 20 сентября, а ее ведущим станет Джимми Киммел.