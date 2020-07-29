Автопортрет Рембрандта продали за рекордные почти 19 миллионов долларов

Это самая большая сумма, когда-либо вырученная на торгах за автопортрет художника.

Картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные 14,5 миллионов фунтов стерлингов (около 18,7 миллионов долларов). Об этом сообщают в Instagram аукционного дома.

Эта сумма стала наибольшей, заплаченной когда-либо на аукционе за автопортрет художника. Предварительная оценочная стоимость картины составляла 12–16 миллионов фунтов стерлингов (15–20 миллионов долларов).

Автопортрет, о котором идет речь, был написан в 1632 году, художнику на нем 26 лет. Это один из трех автопортретов Рембрандта, находящихся в частной коллекции. Ранее на аукцион он не выставлялся.

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За маленькое полотно размером 22 на 16 см боролись шесть покупателей. Последний автопортрет Рембрандта, появившийся на аукционе, был продан за 6,9 миллиона фунтов в 2003 году. Всего Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов.

Данный аукцион проходил онлайн, торги велись по видеосвязи и сразу в трех офисах аукционного дома Sotheby's: в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.

Фото: Instagram Sotheby's

Напомним, в прошлом году в Лондоне продали уникальное полотно Рембрандта, на котором сохранились отпечатки его пальцев. Набросок сделан масляными красками на дубовой доске. Эксперты предполагают, что это набросок головы Христа. Отпечатки пальцев нашли в центре картины.