Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл с 39-летием

4 августа супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает свое 39-летие. Одними из первых герцогиню Сассекскую поздравили монаршие родственники из Великобритании. На официальной странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилась поздравительная публикация, которую они дополнили снимком Меган с ее совсем юной поклонницей.

Примечательно, что за пару недель до дня рождения герцогини Сассекской вышла книга о Меган и Гарри под названием:

"В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи", в которой опровергается информация о вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Авторы книги утверждают, что женщини действительно не стали близкими подругами, но им удалось сохранить уважительные отношения.

Меган сначала понимала осторожность Кейт, которая не спешила завязать с ней тесную дружбу. Но и после того как Меган вышла за Гарри и стала старшим членом королевской семьи, они не стали ближе. Цветы, присланные Кейт на ее день рождения, были прекрасны, но Меган предпочла бы, чтобы Кейт поддерживала ее в самые трудные времена с прессой,— комментируют авторы биографического произведения.





