Еще 600 тысяч отелей по всему миру будут принимать криптовалюту

Туристическое онлайн-агентство Travala.com (Австралия), принимающее к оплате криптовалюты, 3 августа подписало соглашение с сингапурской системой бронирования отелей Agoda. Теперь клиенты Travala.com смогут оплачивать с помощью 30 криптовалют бронь в любом из отелей, представленных в системе Agoda (около 600 тыс. отелей).

Об этом сообщил CoinDesk.

В начале июля Travala.com заключила аналогичное соглашение с американским сервисом бронирования Expedia, в системе которого насчитывается около 700 тыс. отелей. Сама Expedia ранее уже принимала к оплате криптовалюты, однако перестала это делать в 2018 году. "Их система бронирования не так хорошо подходит для приема криптовалют, как наша, – заявил генеральный директор Travala.com Хуан Отеро. – Для них принимать биткойн-платежи было легким кошмаром".

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Travala.com довольна сотрудничеством: ее доход за июль вырос на 100% (на 400 тыс. долларов), почти 70% всех заказов оплачены криптовалютой (рост на 10%).

"Более 20% общего числа заказов на июль пришло благодаря нашей интеграции с Expedia, – сказал Отеро. – Мы ожидаем увидеть еще одно приятное повышение продаж с отелями Agoda".

Напомним, в конце июля мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. Во многом подорожание криптовалют эксперты связывают с ослаблением доллара на мировом рынке. Подорожание также связывают с тем, что затраты на майниг постоянно растут, а награда за него уменьшается.