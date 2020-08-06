Кэмерон Диас рассказала о причинах ухода из кинематографа

Еще в 2014 году известная голливудская актриса Кэмерон Диас решила уйти из профессмм и, по ее собственным словм, совсем об этом не сожалеет. В разговоре со своей бывшей коллегой Гвинет Пэлтроу для YouTube-шоу In Goop Health: The Sessions 47-летняя звезда рассказала, что побудило ее оставить актерское искусство.

"Я просто решила, что хочу, чтобы в моей жизни все было по-другому. Я так долго и упорно работала, снималась в фильмах, и это такая мука. Я не оставляла места для своей личной жизни. А потом я решила перестать сниматься и сосредоточилась на своей личной жизни, на отношениях с семьей, друзьями. Затем мы с Бенджи познакомились и почти сразу же поженились, потому что оба знали, что должны это сделать",— прокомментировала Кэмерон Диас.

Голливудская знаменитость Кэмерон Диас вышла замуж за Бенджи Мэддена, участника группы Good Charlotte, в 2015 году после 10-месячного романа. В январе 2020 года у супругов родилась дочь Раддикс.

Также, Кэмерон добавила, что она считает голливудских актеров слишком инфантильными, так как они пребывают в таком положении, когда о них несут ответственность другие люди.

"Вы идете на съемочную площадку, все хотят нести вашу сумку, вам ничего не разрешается делать. Боже упаси, если с тобой что-то случится: тогда они не смогут закончить съемки фильма.



В подавляющем большинстве случаев ваша жизнь просто становится ограниченной. И люди, которых вы не знаете, делают что-то для вас, обслуживают вас. Для меня это никогда не было комфортно. Это была не моя зона комфорта.



В конечном счете мне нужно было снова стать самодостаточной. Мне действительно нужно было знать, что я могу позаботиться о себе, доказать, что я знаю, как быть взрослой и как справляться со всеми сложностями, нести ответственность и жить так, как я хочу, а не так, как это должно быть по мнению других людей", - добавила Кэмерон Диас.



