Американская модель Белла Хадид снялась для обложки для американского Elle

23-летняя звезда индустрии моды приняла участие в съемках фотосета по мотивам карантина для специального выпуска, посвященного важности семьи и друзей. Примечательно, что снимки делала сестра Беллы, модель Джиджи Хадид, которая сейчас ждет первенца от певца Зейна Малика. Об этом пишет Elle.

Для обложки Elle Белла позировала в алом полупрозрачном платье от Fendi. Супермодель также позировала в одежде из новых коллекций мировых домов моды, включая Celine, Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel и Hermes.

В частности, звезда продемонстрировала тренды осени 2020, представ на фото в белом джинсовом костюме от Louis Vuitton, жакете и леггинсах из коллекции Saint Laurent by Anthony Vaccarello, а также в джинсах и объемном сером свитере из коллекции Celine by Hedi Slimane.

Для всех снимков Белла позировала на семейной ферме в Пенсильвании, где все семейство Хадид находилось в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. И при съемке не использовалась профессиональная фототехника, только iPhone 11.

В интервью с Elle Хадид сообщила, что карантин многое изменил в ее жизни, а также призналась, что скучает по Нью-Йорку и по привычному ритму жизни. "Я скучаю по улыбкам людей. Я очень скучаю по объятиям. Я скучаю по прогулкам по городу и прослушиванию музыки. Все по-другому, когда ты живешь в городе. Можно идти вечно — идти в никуда и все еще чувствовать, что ты там, где тебе нужно быть", — рассказала она.

Белла также сообщила, что с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе и сообщила о некоторых новых правилах, которые теперь будут сопровождать модные показы и фотосессии.

"Я думаю, что наши съемочные площадки теперь будут гораздо меньше и интимнее. Нам также нужно знать, что нельзя использовать одни и те же кисти для макияжа на шоу, и соблюдать многие другие правила для нашей безопасности и здоровья. Есть чему поучиться и нужно многое сделать, но я чувствую, что с правильными людьми индустрия моды может все изменить", — сообщила модель.