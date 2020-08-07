Полвека вместе: Deep Purple выпустили свой 21-й альбом Whoosh!

Фронтмен Иэн Гиллиан заявил, что у группы просто было свободное время и несколько идей

Слоган нового альбомаDeep Purple - это вернуть "Deep" обратно в "Purple" (фиолетовый цвет). Но Иэн Гиллиан рассказал, что у участников группы просто появилось свободное время во время карантина и несколько идей, которые они воплотили в жизнь при поддержке продюсера. Об этом пишет Cleveland.

В группу Deep Purple все еще входят трое участников из звездного состава, которые создали такие хиты, как Smoke on the Water и Highway Star - фронтмен Ян Гиллан, басист Роджер Гловер и барабанщик Ян Пэйс, единственный оставшийся член-основатель Purple. Стив Морс играет на гитарах с 1994 года, Дон Эйри - на клавишных с 2002 года, и эта версия Deep Purple по мнению критиков является одной из самых продуктивных, с пятью студийными альбомами и целой коллекцией концертных сетов.

Обложка нового альбома

Whoosh! был записан в Нэшвилле и должен был выйти 12 июня, однако его выход отложили из-за коронавируса. Последний альбом дедушек рок-н-ролла под названием InFinite вышел еще в 2017 году и сразу вошел в топ-10 в 15 странах.

Иэн Гиллиан сообщил, что процесс создания проходил спонтанно. "Это эволюционный процесс. У вас начинают чесаться руки. Вы начинаете думать: "У меня есть несколько идей. Может, нам стоит сделать еще одну запись?". И наш продюсер поддерживает эту идею. Мы поехали в Германию в начале прошлого года в Германию и обсудили несколько идей, сочиняли и аранжировали, а потом поехали в Нэшвилл и отправились в студию".

Также он рассказал откуда появилось название "Whoosh!" (свист). "Это слово пришло мне в голову однажды, когда я рисовал каракули. Это своего рода звукоподражательное слово, описывающее преходящую природу человечества на планете Земля. И это, похоже, немного забавный способ описать карьеру Deep Purple, потому что 1970-е будто были вчера и Whoosh! и мы уже здесь", - сообщил Гиллиан.

О планах на 2020 год фронтмен пока не распространялся, но отметил, что хоть группа и задумывалась о прощальном туре, но пока еще рано его проводить.

Британская рок-группа Deep Purple была основана в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия и считается одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыканты "классического" состава Deep Purple, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс, считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.