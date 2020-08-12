Средний сын Дэвида Бекхэма обзавелся первой татуировкой

17-летний Ромео пока не рассказал, что она значит.

Средний сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм, бывшей Пош Спайс из группы Spice Girls, по примеру отца и старшего брата обзавелся татуировкой. Об этом пишет Daily Mail.

Правда пока 17-летний Ромео не рассказал, что означает татуировка и его что подвигло нанести первый рисунок на тело.

Ромео Бекхэм демонстрирует свою татуировку во время отдыха с семьей

Впрочем, в семье Бекхэмов делать татуировки – это уже семейная традиция. У Дэвида Бекхэма их более пятидесяти. И большинство из них посвящены семье. На теле Дэвида есть имена детей, имя жены Виктории на санскрите, ангел на спине, множество цифр, которые обозначают даты, имеющие значения для экс-футболиста, несколько татуировок на религиозную тематику, рисунки, посвященные его родителям и даже модель солнечно системы выбитая на голове, над левым ухоми видимая только когда Дэвид сбривает волосы. При этом его торс, большая часть ног, а также часть спины остаются свободными от композиций. К тому же, Дэвид умеет так расположить тату, чтобы они казались объемными.

Дэвид Бекхэм играет с сыновьями в футбол/Фото: Instagram cruzbeckham

У старшего ребенка четы Бекхэмов, Бруклина, пока меньше татуировок, чем у отца. Но тоже достаточно, тем более, что 21-летний юноша начал делать их не так давно. Но с разрешения родителей. Первым его рисунком стал индеец на руке. Такой же набит у Дэвида на ребрах. Бруклин доверил кропотливую работу мастеру Марку Махони, он же делал многие татуировки его отцу.

Бруклин Бекхэм с младшими братьями/Фото: Instagram cruzbeckham

У Бруклина сейчас около десяти татуировок и почти все они посвящены его семье: матери, отцу, братьям и сестре Харпер. В честь сестры он выбил танцовщицу (девочка занимается балетом) и цифру "7" (второе имя Харпер – Севен).

Пока без татуировок остаются только младшие дети Бекхэмов – 15-летний Круз и девятилетняя Харпер.