"Мисс Украина-2011" родила первенца от белорусского миллионера

Олеся Стефанко четыре года назад вышла замуж за белорусского миллионера.

32-летняя "Мисс Украина-2011" и первая "Вице-Мисс Вселенная-2011" сообщила о рождении сына в Instagram.

Олеся Стефанко из Ивано-Франковской области после завоеваний титулов работала моделью за границей. Познакомилась с ІТ-специалистом и предпринимателем из Беларуси Сергеем Алисеенко.

Олеся Стефанко с мужем и сыном

Пара встречалась четыре года, а брак заключили только в 2016 году. Шикарную свадьбу отпраздновали в Италии. Сейчас Олеся с мужем проживает во Флориде – в США.

Олеся ведет блог о здоровом образе жизни, во время карантина рассказывала подписчикам, как держать себя в форме.

Через соцсети сообщила сначала о беременности, а потом и о рождении первенца.

Олеся Стефанко на конкурсе "Мисс Вселенная"/Фото: Instagram olesiastefanko

Как назвали мальчика, пока неизвестно.