Cара Джессика Паркер лично развезла заказы клиенткам своего магазина

И делает это в стиле своей героини из "Секса в большом городе"

55-летняя Сара Джессика Паркер попала в хронику папарацци в Нью-Йорке. Актрису фотографы заметили, когда она направлялась в бутик своего обувного бренда. Об этом пишет Vogue.

Звезда сериала "Секс в большом городе" сейчас уделяет особое внимание своему модному бизнесу и принимает самое активное участие в работе магазина.

Фото: Instagram sarahjessicaparker

Так, еще несколько дней назад она анонсировала скидки и пообещала, что лично будет заглядывать в бутик, чтобы проконсультировать покупательниц и помочь им с выбором.

Актриса сдержала свое обещание. Папарацци заняли, как она приходила в магазин, причем рекламируя собственную продукцию – каждый раз на Саре были туфельки из новой коллекции.

Она помогала покупательницам выбрать идеальную пару, а потом даже занялась доставкой. Она развозила покупки клиенткам в фирменных пакетах с принтом в виде туфель на полке.

Актриса пообщалась с поклонниками и фотографами, которые собрались у магазина.

"Нью Йорк-удивительный город. Просто гуляя по городу, решили зайти полюбоваться на туфли, а там она, снова. И так мило с нами поболтала, я вспомнила как два года назад мы уже так общались и как это было здорово. И очень четкое ощущение, что Кэрри писали с неё, ну просто невозможно быть такой же как на экране", - написала одна из поклонниц.

Фото: Instagram lovely_lifetogether

Сама Сара Джессика Паркер отметила, что день она провела прекрасно, причем на безопасном расстоянии и в маске. И отметила, что готова лично доставить туфли покупательницам, если "они все еще не чувствуют себя в безопасности при посещении магазинов".