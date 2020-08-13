Сын покойного Децла записал свой первый трек
Композиция посвящена несовершенству государственного устройства
15-летний сын умершего в феврале прошлого года рэпера Децла, Антоний Киселев (фамилия по матери), похоже, решил пойти по творческим стопам своего знаменитого отца и записал свою первую композицию. Сегодня Антоний опубликовал в своем Instagram фрагмент своего нового трека.
Видео, на котором Антоний работает над треком в звукозаписывающей студии, сын Децла опубликовал на новой странице, полностью посвященной его творчеству, — там он предстал под творческим псевдонимом Juzeppe Junior (один из сценических псевдонимов самого Децла).
"Работа в процессе. Продолжение следует, ожидайте на всех платформах",— прокомментировал сын Децла фрагмент из своего первого трека Антоний.
Свою первую композицию Тони посвятил власти, а точнее, борьбе с ней. В треке он упоминает "тоталитарные чистки" и открыто говорит о недостатках существующего государственного устройства.