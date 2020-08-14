Италия и Паназия. На Печерске открылся новый ресторанный комплекс Fenix

В сердце Киева состоялось грандиозное открытие ресторанного комплекса Fenix, объединяющего два ключевых гастрономических направления: итальянскую и паназиатскую кухню

В "уголке" солнечной Италии гостей встречают аутентичные фрагменты и дух этой прекрасной эмоциональной страны. Второе крыло заведения отведено под восточную часть ресторана с уникальными интерьером и концепцией.

Каждого гостя ресторана Fenix "встречают" витрина с итальянскими сладостями, "мини-рынок" с фермерскими овощами и зеленью, лавка с мясными деликатесами, созданная по образу и подобию уютного семейного магазинчика в Парме, недалеко от которой располагается стойка со свежеиспеченным хлебом. Однако, "сердцем" итальянской части ресторана является печь, привезенная из Неаполя - родины пиццы. Ге смогут гости ресторанного комплекса обойти вниманием и винную комнату, ассортимент которой регулярно обновляется.

Бренд-шеф итальянской части Fenix Стефано Антониолли видит свою миссию в том, чтобы познакомить жителей украинской столицы с оригинальной итальянской кухней в авторской интерпретации.

"В ресторане бабушкины рецепты встречаются с творческими кулинарными экспериментами, которые позволяют совместить многолетние традиции и современные техники, совершенствуя вкус и презентацию каждого блюда. " - рассказывает бренд-шеф заведения.

FENIX ITALIA

Instagram: https://www.instagram.com/fenix.italia/

Facebook: https://www.facebook.com/fenix.restaurant.italia

Гости восточной части ресторанного комплекса Fenix, на входе, могут увидеть 12 медных фигур, привезенных из Китая. Они символизируют 12 знаков зодиакального календаря.

Шеф-повар паназиатской части заведения ​​Сергей Байсаревич создает блюда по технике fusion, миксуя различные кулинарные направления.

"Гордость ресторана - наша утка по-пекински, за тонкостью процесса приготовления которой вы сможете наблюдать, находясь за стенами красивого стеклянного пространства в зале заведения. Гостей ресторана ожидают приятные впечатления от созерцания процесса приготовления мясных блюд, а также, возможности "отловить" для себя омара или лобстера прямо из аквариума", - рассказывает Сергей Байсаревич.

Поклонников изысканных напитков приятно впечатлит комната для красного и белого вина, в которую помещается 3500 бутылок. А также, широкий выбор сакэ (более 30 видов), с которыми гостей ознакомит сакэ-сомелье, который станет для гостей "проводником" в мир аутентичных восточных напитков.

FENX ASIA

Instagram: https://www.instagram.com/fenix.asia/

Facebook: https://www.facebook.com/fenix.restaurant.asia

Татьяна Авраменко

Сергей Комаровский

Ольга Кочешкова

Стефано Антониолли



