Звезда "Основного инстинкта" рассказала, что ее младшая сестра заболела коронавирусом. И болезнь протекает тяжело. Ее госпитализировали. Об этом пишет Deadline.

Келли болеет волчанкой, и с начала пандемии практически не выходила из дома. Стоун рассказала, что единственное место, которое ее сестра посещала, это аптека.

Сестра Шэрон Стоун, Келли, с мужем Брюсом

"Моя сестра Келли, у которой уже есть волчанка, теперь болеет COVID-19. Это ее больничная палата. Один из вас, не носящий маски, сделал это. У нее нет иммунной системы", - написала актриса в соцсетях.

Стоун показала палату, в которой ее сестра проведет несколько недель. Она отметила, что в округе США, где проживает Келли, протестироваться на коронавирус нелегко, а результатов приходится ждать более недели. И все же люди игнорируют правила карантина, не носят маски и беспечно посещают рестораны и магазины. Актриса предполагает, что ее сестра заразилась от кого-то, у кого болезнь протекала бессимптомно.

Фото: Instagram sharonstone

"Прошу вас осознать, что опасность реальна. Пожалуйста, сделайте это для людей, которых вы любите. Поддерживайте тестирование, носите маски сами и требуйте, чтобы и остальные их носили. Поверьте, вы не захотите испытать то, что испытываем сейчас моя сестра и я", - написала 62-летняя Шэрон Стоун в соцсетях.