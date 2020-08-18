Мне было 15 лет: актриса Роуз Макгоуэн обвинила оскароносного режиссера в изнасиловании

Актриса Роуз Макгоуэн, известная по ролям в сериале "Зачарованные" и фильмах "Конан" и "Планета страха", обвинила голливудского режиссера Александра Пэйна в изнасиловании. Актриса написала в Instagram, что у нее были "сексуальные отношения" с Пэйном, когда ей было всего 15 лет. Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя актриса написала большой пост, в котором рассказала, что долгое время считала отношения с Пэйном "сексуальным опытом", однако сейчас поняла, что это было ничто иное, как изнасилование. Актриса отметила, что заговорила об этом без намерения разрушить его жизнь и карьеру, но хочет услышать признание, а также извинения.

"Я до сих пор помню твою квартиру в Сильверлейке. Ты прекрасно обеспечен. И потом ты оставил меня на углу улицы. Мне было 15", — написала она.

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Роуз Макгоуэн в 15 лет. Фото, которое она разместила в соцсетях, обвинив Пэйна в изнасиловании

Роуз отметила, что проходила прослушивание у Пэйна в 15 лет, но после секса с ним забросила свою карьеру, но вновь вернулась на экраны в 21, когда ее вновь "открыли". Она даже поздравила Пэйна в 2012 году, когда он получил "Оскар".

Актриса рассказала, что переосмыслила ситуацию после появления истории о Харви Вайнштейне. И хоть ей и неприятно "бросать "бомбу" в чью-то жизнь и карьеру", но думает, что обязана это сделать. Она отметила, что больше грустит, чем злится: на себя 15-летнюю, и на себя взрослую, которая считала, что секс с мужчиной, который старше ее на 13 лет – это ее выбор.

Она также обратилась к подписчикам, которые пережили подобный опыт, с призывом не брать на себя ответственность за произошедшее и не считать, что "это было нормально".

Роуз Макгоуэн во время съемок в "Зачарованных"

59-летний Александр Пэйн – голливудский режиссер греческого происхождения. Является двукратным лауреатом "Оскара" за фильмы "Потомки" и "На обочине". Также снял фильмы "Короче" и "Чак и Ларри: Пожарная свадьба". На заявление Роуз Макгоуэн он и его представители пока никак не отреагировали.