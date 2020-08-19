Номинированные на "Эмми" дизайнеры рассказали, как создавали костюмы для сериалов

Дизайнеры, которые создавали самые запоминающиеся и яркие образы для телесериалов, были номинированы на "Эмми" – сериальный "Оскар". Пока не известно, кто получит награду, но все они проделали огромную работу. И каждый рассказал, чем вдохновлялся в своей работе, которая может принести им победу. Об этом пишет Variety.

Карнивал Роу (Amazon)

На неонуарную сказочную драму огромное влияние оказала викторианская Англия и стимпанк. Но так многие персонажи являются мифологическими существами, то классические силуэты пришлось переделывать под их потребности. "Вы должны были представить реальность, чтобы иметь обратную сторону – фэнтезийную", – говорит дизайнер костюмов Джоанна Этвелл. Первым шагом для нее и ее команды было понимание правил, структур и границ, прежде чем они смогут их нарушить.

"Очень важно понимать период, чтобы изобразить его реалистично, правильно и уверенно», – говорит Этвелл. Помимо викториансской моды, создатели костюмов вдохновлялись этническими костюмами Восточной Европы и произведениями Альфонса Мухи.

Рассказ служанки (Hulu)

Ранее на экраны уже выходил одноименный фильм по антиутопии Маргарет Этвуд, но тогда дизайнеры представили упрощенную версию костюмов, описанных писательницей. Для сериала дизайнеры вдохновлялись картиной Джузеппе Мольтени La Monaca di Monza, изображающей монахиню, а также реальной мировой историей.

"Женщин всегда прикрывали в прошлом", – отмечает дизайнер костюмов Натали Бронфманн. Так что в ход пошли образы из христианства, ислама, иудаизма и Древнего Рима. Костюмы и униформа мужчин пришли из времен Первой мировой войны.

Примечательно, что больше всего усилий пошло на создание знаменитых чепцов служанок – их изготавливают вручную, так же, как и мантии. Было закуплено более километра шерстяной ткани, которую перекрашивали в специальный оттенок пунцового. А еще дизайнеры приобрели 500 пар обуви Aldo и Steven Madden, которую переделали в ботинки служанок.

Мандалорец (Disney Plus)

Действие телесериала, рассказывающего историю таинственного наемника, происходит через три года после "Возвращения джедая", так что тут со вдохновением было все просто. Художник по костюмам Джозеф Порро с помощниками вдохновлялся фильмами из вселенной "Звездных войн". Но доспехи Мандалорца старались сделать оригинальными, а также уделили больше внимания персонажам, чьи яркие образы появлялись в оригинальных фильмах только эпизодически.

Особое внимание уделили шлему. Актер Педро Паскаль должен был носить его постоянно, так что он должен был быть удобным и не мешать во время съемок.

Хранители (HBO)

Сериал начинается со сцены резни в городе Талса. Это реальное событие: в 1921 году местные жители под предводительством Ку-клукс-клана устроили массовые погромы среди темнокожего населения. Им противостояли ветераны Первой мировой войны.

Дизайнер по костюмам Шерен Дэвис хотела воспроизвести это событие "в совершенстве", так что вдохновлялась той эпохой. А когда действие телесаги перенеслось в несколько отличное от реального настоящее, то, как она сама признавалась, их "библией" стал графический роман "Хранители" из которого дизайнер почерпнула ярко-желтые маски полицейских и маски Роршаха, которые теперь носят адепты "Седьмой кавалерии", преемников Ку-клукс-клана.

Мир Дикого запада (HBO)

В сериале "Мир Дикого запада" туристы попадали в парк развлечений, стилизованный под Дикий Запад из спагетти-вестернов. Так что в одежде дизайнер по костюмам Шей Канлифф вдохновлялся именно этой эпохой. А платье одной из главных героинь, Долорес, это намек на наряд Алисы из сказки Льюиса Кэррола, точнее. его диснеевской экранизации.

Создавая мир, откуда прибывают туристы, художники по костюмам обратились к работам дизайнеров 1940-х, а также 1980-х годов. "Прошлое вдохновляло меня больше, потому что у него куда более захватывающий дизайн будущего, нежели у наших современников. Тогда были Жан-Поль Готье и Джеффри Бин", – отмечает Канлифф.