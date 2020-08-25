В Африке нашли огромный алмаз размером с мячик для гольфа

На шахте горнодобывающей компании Gem Diamonds найден один из крупнейших алмазов этого года – размером с мяч для гольфа и массой в 442 карата. Об этом пишет The Sun.

Алмаз был найден на руднике Летсенг в небольшом африканском государстве Лесото. Глава Gem Diamonds Клиффорд Элфик уже описал находку, как камень высочайшего ювелирного качества.

Предварительная стоимость алмаза – 18 миллионов долларов. Он будет отправлен в Антверпен, Бельгия, где, как ожидается, будет продан в следующем месяце на аукционе.

Это самый крупный алмаз, найденный на руднике Летсенг с 2018 года. Два года назад там был найден огромный алмаз, названный "Легенда Лесото", весом в 910 карат. Его продали за 40 миллионов долларов.

Рудник Летсенг в Лесото/Все фото: Gem Diamonds

Но самым огромным алмазом в истории был и остается "Кулиннан" или "Звезда Африки", найденный в Южной Африке в 1905 году. Считается, что он откололся от еще более огромного кристалла, который так и не был найден. Вес "Кулиннана" составлял 3106,75 карата. Но в нем имелись трещины, так что из уникального камня получилось несколько меньших. Именно они украшают скипетр и корону Британской империи. Также из него изготовили несколько брошей и кулонов.