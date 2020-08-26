"Люди называют меня шлюхой". Меган Фокс отреагировала на критику своего романа

Роман 34-летней звезды франшизы "Трансформеры" и 30-летнего исполнителя Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, обсуждают в сети уже несколько недель. Новая волна обсуждений "захлестывает" социальные сети после каждого опубликованного парой снимка. И большинство из низ открыто критического характера.

Меган Фокс рассталась с 46-летним супругом Брайаном Остином Грином после 10 лет официального брака. На днях актриса прокомментировала в интервью подобную публичную реакцию.

" По какой-то причине люди называют меня глупой, тщеславной или просто шлюхой, а это безумие. В течение 15 лет у меня были такие же отношения, как сейчас", — поделилась знаменитость.

О расставании Меган Фокс с супругом и о ее новом романе стало известно почти одновременно. Ее романтические отношения с Бэйкером начались на съемках картины Midnight in the Switchgrass и сейчас пара продолжает работать над совместным проектом.





