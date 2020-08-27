"Это как глоток свежего воздуха": Брэд Питт завел роман с моделью в два раза младше его

56-летний Брэд Питт, который после расставания с Анджелиной Джоли не был замечен с другими девушками, наконец, начал приводить в порядок свою личную жизнь и завел роман с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Об этом пишет TMZ.

Пара уже успела отдохнуть на юге Франции в поместье актера Шато Мираваль, где состоялась его свадьба с Анджелиной Джоли несколько лет назад и которое он приобрел за 67 миллонов долларов в 2011 году.

Николь Потуральски и Брэд Питт в аэропорту Парижа/Фото: TMZ

Папарацци удалось снять пару в аэропорту, когда они покидали частный самолет Питта.

Инсайдер сообщает, что Питт очень счастлив. "Он полюбил ее не только за красоту. Николь молодая, беззаботная, веселая и умная. Брэд говорит, что отношения с ней, это как глоток свежего воздуха", - цитируют источник таблоиды.

Николь Потуральски/Фото: Instagram nico.potur

Николь Потуральски работает моделью около десяти лет. Она появлялась на обложках Elle, Cosmopolitan и других журналов. Участвовала в модных показах и является "любимицей" британского дизайнера Вивьен Вествуд. Николь владеет пятью языками и до встречи со скаутом модельного агентства хотела выбрать профессию биолога.