Супружеская пара из Эквадора, прожившая вместе 79 лет, признана старейшей в мире

В Эквадоре супружеская пара Хулио Мора и Вальдрамина Кинтерос признана старейшей в мире. Пара вместе уже 79 лет. Ей 104 года, ему – 110.

Они попали в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Guardian.

Поженились они в 1941 году тайно, так как их родители не одобряли союз.

Совокупный возраст супругов составляет 215 лет. У пары четверо детей, 11 внуков, 21 правнук и один праправнук.

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До выхода на пенсию оба работали педагогами. Дочь Сесилия говорит, что ее родители активные и образованные, хотя на моральное состояние обоих повлияла пандемия коронавируса.

Она добавила, что ее отец любит смотреть телевизор и пить молоко, а ее мать любит десерты и читать газеты каждое утро.

Ранее супружеская пара из Техаса, которая прожила вместе более полувека, скончалась от COVID-19, держась за руки.

В январе в Японии отпраздновал день рождения самый старый человек в мире. Кане Танаке исполнилось 117 лет. Свой очередной день рождения японка отпраздновала в доме для престарелых, в городе Фукуока, на севере Японии.