Певицу Адель обвинили в "культурном присвоении" из-за купальника и прически

Британская певица Адель поделилась в своем Instagram снимком с ежегодного фестиваля Notting Hill, посвященный культуре карибов и темнокожих диаспор. И вызвала волну критики из-за "культурного присвоения". Об этом пишет Insider.

Адель надела купальник с флагом Ямайки и сделала национальную африканскую прическу под названием "узелки банту" для вечеринки в своем особняке в Беверли-Хиллз, так как карнавал отменили из-за пандемии коронавируса. "Для моего любимого лондонского карнавала", - подписала снимок певица.

Фото: Instagram adele

Пользователи Instagram и Twitter моментально уличили певицу в культурной апроприации: "узелки банту" на голове носят темнокожие женщины, чтобы защитить волосы от повреждений, да и к Ямайке Адель отношения не имеет. А некоторые и вовсе заявили, что исполнительница Rolling in the Deep наживается на черной культуре.

Впрочем, защитники певицы отметили, что она уважает культуру народов Карибских островов и любит фестиваль и только этим был продиктован ее выбор наряда.

А некоторые и вовсе посоветовали критикам не искать оскорбление там, где его нет. "В отличие от американцев, лондонцы понимают, как ценить культуру, которая десятилетиями была частью Великобритании. Респект Адель и счастливого Карнавала всему Лондону!", - отметил один из пользователей.

Сама Адель свой модный "промах" никак не прокомментировала.