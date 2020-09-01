Королева Рания поделилась новым семейным снимком в честь своего 50-летия

Накануне королева Иордании Рания праздновала юбилей: ей исполнилось 50-лет. По этому поводу супруга короля Абдаллы II опубликовала в Instagram новый семейный снимок, на котором они с мужем запечатлены со своими четырьмя детьми

В одном из недавних интервью ее величесвто сказкала, что она желает на день рождения, чтобы люди, которых она любит, были здоровы, находились в безопасности и были рядом с ней.

"Ничто не сравнится с днем, проведенным в окружении людей, которых вы любите больше всего. И спасибо всем вам за ваши поздравления с днем рождения — вы сделали мой день!— подписала снимок королева.





В интервью журналу Hello Рания призналась, что текущий год выдался для нее тяжелым. В первую очередь, по причине пандемии коронавируса. К слову, во время самоизоляции дети королевы Рании и короля Абдаллы II были со своими родителями, что, по словам Рании, стало для нее настоящей радостью.





